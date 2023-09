Blue Diamond Resorts and West Indies School of Hospitality Forge Transformative Partnership

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Mon. Sept. 11, 2023: In an innovative initiative aimed at raising the standards of hospitality education across the Caribbean, Blue Diamond Resorts and the West Indies School of Hospitality (WISH) have officially forged a strategic partnership. Starting in September 2023, this initiative will extend the benefits of a world-class learning program to members of the hotel management company and hospitality professionals, providing them with a valuable opportunity to enhance their skill sets.

“As the hospitality industry experiences rapid growth, attracting a rising number of travelers to the Caribbean’s highly sought-after destinations the need for skilled teams capable of providing exceptional vacation experiences has become more crucial than ever,” said Gaurav Sindhi, VP of Operations West Indies for Blue Diamond Resorts. “Our commitment to ongoing innovation, as exemplified by recent enhancements to our Diamond Club™ and Star Class™ room categories, hinges on the foundation of exceptional service. This partnership extends to nurturing Caribbean growth and empowering our staff.”

“Blue Diamond Resorts’ commitment to enhancing access to education for its team members, as well as other hospitality workers throughout the region, speaks volumes about the brand’s dedication to its guests but also to the thousands of Caribbean individuals employed in the hospitality industry,” said Barry Collymore, Executive Chairman of Mount Cinnamon Resort and Founder of WISH. “We are focused on building peoples’ skills and setting a very high-quality Caribbean standard that honors the Caribbean; whether that be allowing our natural friendliness to be part of our service ethos, or celebrating the rich produce available across each island,” he added.

The program will provide international training and certification for both Caribbean citizens and global students aspiring to study in the Caribbean. This collaboration leverages WISH’s acclaimed educational curriculum through their platform and harnesses Blue Diamond Resorts’ all-inclusive hospitality expertise to enrich leadership and service training within the tourism sector. Courses span a wide breadth of topics, from Hospitality Management and Strategic Hospitality Marketing, to Analyzing Climate Change and the Global Food and Beverage System.

Established in 2021, the West Indies School of Hospitality has swiftly risen as a notable institution in hospitality education. Through its partnership with eCornell University and The Culinary Institute of America, it delivers a comprehensive curriculum with over 1,000 lessons via its On Demand platform. Building on its achievement of awarding over 1,000 scholarships to hospitality workers in 2022, WISH envisions a substantial increase in impact through this innovative partnership with Blue Diamond Resorts.

The collaboration between WISH and the renowned all-inclusive resort company sets the stage for an exceptional era of training and instruction in hospitality, propelling the Caribbean to a prominent position in global service and guest experiences.

For more information about the West Indies School of Hospitality and Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com or www.wishgrenada.com.

About Blue Diamond Resorts

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

About West Indies School of Hospitality

The West Indies School of Hospitality (WISH) was founded in 2021 by Barry Collymore and Danny Fakhre. The West Indies School of Hospitality (WISH) aims to create learning paths for Caribbean people in the Hospitality and Service Industries. WISH believes that this will lead to the creation of a more empowered, confident, and efficient workforce. This investment in the people of the Caribbean will no doubt lead to a more competitive Caribbean destination.

Through a unique agreement with eCornell, and the Culinary Institute of America, WISH provides thousands of scholarships every year in the field of Hospitality. WISH is funded through the patronage of its partners: Blue Diamond Resorts and Mount Cinnamon Beach Resort. WISH also has a partnership agreement aimed at increasing access, with the Caribbean Hotel and Tourism Association Educational Foundation.

Blue Diamond Resorts y la Escuela de Hospitalidad West Indies Establecen una Asociación Transformadora

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Mon. Sept. 11, 2023: En una iniciativa innovadora dirigida a elevar los estándares de educación en hospitalidad en todo el Caribe, Blue Diamond Resorts y la Escuela de Hospitalidad West Indies (WISH, por sus siglas en inglés) han forjado oficialmente una asociación estratégica. A partir de septiembre de 2023, esta iniciativa extenderá los beneficios de un programa de aprendizaje de clase mundial a los miembros de la compañía de gestión hotelera y a los profesionales de la hospitalidad, brindándoles una valiosa oportunidad para mejorar sus habilidades.

“Dado el rápido crecimiento de la industria de la hospitalidad y el constante aumento de visitantes en los codiciados destinos del Caribe, la necesidad de equipos altamente capacitados en brindar experiencias vacacionales excepcionales se ha vuelto más apremiante que nunca”, expresó Gaurav Sindhi, Vicepresidente de Operaciones del Caribe Occidental para Blue Diamond Resorts. “Nuestro compromiso con la innovación continua, ejemplificado por las recientes mejoras en nuestras categorías de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™, se basa en un servicio excepcional. Esta asociación tiene como objetivo impulsar el crecimiento en el Caribe y empoderar a nuestro talentoso equipo”.

“El compromiso de Blue Diamond Resorts de mejorar el acceso a la educación para sus miembros del equipo, así como para otros trabajadores de la hospitalidad en toda la región, habla mucho sobre la dedicación de la marca a sus huéspedes, pero también a los miles de individuos del Caribe empleados en la industria de la hospitalidad”, dijo Barry Collymore, Presidente Ejecutivo de Mount Cinnamon Resort y Fundador de WISH. “Nos enfocamos en desarrollar las habilidades de las personas y establecer un estándar caribeño de alta calidad que honra al Caribe, ya sea permitiendo que nuestra amabilidad natural sea parte de nuestra ética de servicio o celebrando los ricos productos disponibles en cada isla”, agregó.

Este programa ofrecerá capacitación y certificaciones internacionales tanto para residentes del Caribe como para estudiantes de todo el mundo que deseen estudiar en la región. Esta colaboración aprovecha el renombrado plan de estudios educativos de WISH a través de su plataforma, combinándolo con la vasta experiencia en hospitalidad todo incluido de Blue Diamond Resorts para enriquecer la formación en liderazgo y servicio en el sector turístico. Los cursos abarcan una amplia variedad de temas, desde Gestión de Hospitalidad y Marketing Estratégico en Hospitalidad hasta Análisis del Cambio Climático y el Sistema Global de Alimentos y Bebidas.

Fundada en 2021, la Escuela de Hospitalidad West Indies ha surgido rápidamente como una institución notable en la educación en hospitalidad. A través de su asociación con la Universidad eCornell y el Instituto Culinario de América, ofrece un plan de estudios integral con más de 1,000 lecciones a través de su plataforma a pedido. Basándose en su logro de otorgar más de 1,000 becas a trabajadores de la hospitalidad en 2022, WISH prevé un aumento sustancial en el impacto a través de esta innovadora asociación con Blue Diamond Resorts.

La colaboración entre WISH y la renombrada compañía de resorts todo incluido sienta las bases para una era excepcional de capacitación e instrucción en hospitalidad, impulsando al Caribe a una posición destacada en la prestación de servicios globales y experiencias para los huéspedes.

Para más información sobre la Escuela de Hospitalidad West Indies y Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com o www.wishgrenada.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de la Escuela de Hospitalidad West Indies

La Escuela de Hospitalidad West Indies (WISH, por sus siglas en inglés) fue fundada en 2021 por Barry Collymore y Danny Fakhre. La Escuela de Hospitalidad West Indies tiene como objetivo crear senderos de aprendizaje para los habitantes del Caribe en las industrias de Hospitalidad y Servicios. WISH cree que esto conducirá a la creación de una fuerza laboral más capacitada, segura y eficiente. Esta inversión en las personas del Caribe sin duda llevará a un destino caribeño más competitivo.

Mediante un acuerdo único con eCornell y el Instituto Culinario de América, WISH ofrece miles de becas cada año en el campo de la Hospitalidad. WISH se financia a través del patrocinio de sus socios: Blue Diamond Resorts y Mount Cinnamon Beach Resort. WISH también tiene un acuerdo de colaboración destinado a aumentar el acceso con la Fundación Educativa de la Asociación Hotelera y Turística del Caribe.