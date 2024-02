Blue Diamond Resorts Unveils “Diamond Jetsetter Experience” The Ultimate All-Inclusive Adventure

Private Jet Experience with a Personal Butler. From Your Door To Your Resort

CARIBPR WIRE, ST. MICHAEL, Barbados, Feb. 22, 2024: Blue Diamond Resorts, the most innovative and fastest growing resort chain in the Caribbean, is flying high with the unveiling of its new Diamond Jetsetter Experience: The Ultimate All-Inclusive Adventure with upscale offerings to delight the most discerning travelers at beachfront Royalton Luxury Resorts and Planet Hollywood Beach Resorts in Antigua, Cancun, Montego Bay, Punta Cana and Saint Lucia, and transportation via the brand’s new luxury private aviation service Blue Diamond Jets to get them there and back in style. Together, the inspired offerings reveal just how far over the top the Blue Diamond Resorts is ready to go to tailor remarkable hospitality experiences, amenities and services for guests to make memories amid the tropical beauty and inviting spirit of the Caribbean.

Blue Diamond Jets offers private jet service from Toronto or New York. This ensures a soaring start to the Ultimate All-Inclusive Package getaways, featuring personalized air transportation for six guests (additional guests quoted separately). Guests are headed for a once-in-a-lifetime, 5- or 7-night escape in Chairman and Producers Luxury Suites, two-bedroom swim-out, and oceanfront suites. These luxurious accommodations span over 3000 square feet, including spacious living room and dining room areas, a kitchen, pool table, indoor and outdoor jacuzzis, as well as king-size and queen-size bedrooms.

Guests can look forward to pick up at their home by a Personal Butler in a private SUV, with assistance available for packing. Complete flight check-in and the delivery of personalized resort bracelets enable them to access their suite at the destination. Additionally, a host of luxury services and amenities await them upon arrival at the resort. Personal Butler services continue in-flight with amenities including aromatherapy with essential oils from The Royal Spa and a dining menu crafted by a signature Royalton or Planet Hollywood Beach Resorts Restaurant highlighted by bottomless mimosas.

Upon arrival in the Caribbean, the Ultimate All-Inclusive Package will kick into high gear with refreshments and personal greeting by hotel executive staff and direct access for guests via their special bracelets to their Chairman or Producers Suite, as top-of-the-line accommodations at Royalton and Planet Hollywood addresses are known, arrayed with distinctive amenities including monogrammed slippers and robes, top-shelf spirits, an aromatherapy menu, and nightly turndown service with pastries.

Guests hungry for more will get it – and then some – with package inclusions such as private dinner experiences at restaurants and on the beach. Additionally, they will enjoy a spirited Mixology Class and a Wine Tasting Session poured under the light of noon. Lunch will be prepared in their suite by a resort chef, and daily breakfast service will be provided on their private terrace. Additional complimentary offerings include daily access to a private beach or pool cabana with a personal catering of lunch from the resort restaurants, a beach photoshoot to frame memories as pretty as they can be, and much more. All spa treatments are included for guests booking this package, along with unlimited hydrotherapy sessions at The Royal Spa or PH Spa. Package guests will also be treated to a Private Catamaran Sunset Excursion tracing beautiful coastlines lapped by the crystal-blue sea, as well as a Cultural Experience in keeping with the destination.

Blue Diamond Resorts’ new Ultimate All-Inclusive Package starts at $139,999 USD for 6 guests traveling as a group, with pricing covering all package inclusions: Private flights by Blue Diamond Jets from New York City or Toronto; stay at Royalton Luxury Resorts and/or Planet Hollywood Beach Resorts in top suites from the Diamond Club™ and Star Class™ room categories; luxury roundtrip airport-to-hotel land transportation; exclusive resort experiences and amenities; deluxe destination excursions.

To learn more or to request a booking for this exclusive getaway with the Ultimate All-Inclusive Package please visit Blue Diamond Resorts’ package website.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

BLUE DIAMOND RESORTS PRESENTA “DIAMOND JETSETTER EXPERIENCE: THE ULTIMATE ALL-INCLUSIVE ADVENTURE”

Experiencia en jet privado con mayordomo personal, desde su puerta hasta su resort

CARIBPR WIRE, ST. MICHAEL, Barbados, Feb. 22, 2024: Blue Diamond Resorts, la cadena de resorts turísticos más innovadora y de más rápido crecimiento en el Caribe, está alcanzando nuevas alturas con la presentación de su nueva experiencia “Diamond Jetsetter Experience: The Ultimate All-Inclusive Adventure“, con ofertas exclusivas para deleitar a los viajeros más exigentes en Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts en Antigua, Cancún, Montego Bay, Punta Cana y Santa Lucía. Además, ofrece transporte a través del nuevo servicio de aviación privada de lujo de la marca, Blue Diamond Jets, para llevarlos allí y regresar con estilo. Estas ofertas inspiradas revelan la dedicación de Blue Diamond Resorts para personalizar experiencias extraordinarias de hospitalidad, comodidades y servicios, permitiendo a los huéspedes crear recuerdos inolvidables en medio de la belleza tropical y el espíritu acogedor del Caribe.

Blue Diamond Jets ofrece servicio de jet privado desde Toronto o Nueva York, garantizando un comienzo espectacular para las escapadas del Paquete Todo Incluido, que incluye transporte aéreo personalizado para seis huéspedes (los huéspedes adicionales se cotizan por separado). Los vacacionistas se dirigirán a una escapada única de 5 o 7 noches en las suites de lujo Chairman o Producers de dos dormitorios, con piscina exterior y suites frente al mar. Estas lujosas habitaciones abarcan más de 3,000 pies cuadrados e incluyen amplias áreas de sala y comedor, cocina, mesa de billar, jacuzzis interiores y exteriores, así como habitaciones con camas king y queen.

Los huéspedes pueden esperar ser recogidos por un mayordomo personal en su casa, en un SUV privado, con asistencia disponible para empacar. El completo check-in durante el vuelo y la entrega de brazaletes personalizados del resort les permiten acceder a su suite en el destino. Además, una serie de servicios y comodidades de lujo les esperan a su llegada al resort. Los servicios de mayordomo personalizado continúan durante el vuelo, con comodidades que incluyen aromaterapia con aceites esenciales de The Royal Spa, y un menú de alimentos elaborado por un restaurante exclusivo de Royalton o Planet Hollywood Beach Resorts, acompañado con mimosas.

A su llegada al Caribe, el Paquete Todo Incluido se pondrá en marcha con refrigerios y una bienvenida personal por parte del personal ejecutivo del hotel, y acceso directo para los huéspedes a través de sus brazaletes especiales a su suite Chairman o Producers, conocidas por ser alojamientos de primera línea en Royalton y Planet Hollywood, equipados con comodidades distintivas que incluyen batas y pantuflas con monograma, licores de primera calidad, un menú de aromaterapia y servicio nocturno de cobertura.

Los huéspedes que deseen más lo obtendrán, con paquetes incluidos, como cenas privadas en restaurantes y en la playa. Además, disfrutarán de una animada clase de coctelería y una cata de vinos bajo la luz del mediodía. El almuerzo será preparado en su suite por un chef del resort, y el servicio de desayuno diario se brindará en su terraza privada. Las ofertas adicionales de cortesía incluyen acceso diario a una cabaña en la playa o con piscina privada con un catering personal de almuerzo en los restaurantes del resort, una sesión de fotos en la playa para capturar recuerdos únicos y mucho más. Todos los tratamientos de spa están incluidos para los huéspedes que reserven este paquete, junto con sesiones de hidroterapia ilimitadas en The Royal Spa o PH Spa. Los huéspedes del paquete también disfrutarán de una excursión privada en catamarán al atardecer que recorrerá hermosas costas bañadas por el cristalino mar azul, así como una experiencia cultural acorde con el destino.

El nuevo paquete “Ultimate All-Inclusive” de Blue Diamond Resorts comienza en $139,999 USD para 6 huéspedes que viajen en grupo, con precios que cubren todas las inclusiones del paquete: vuelos privados de Blue Diamond Jets desde la ciudad de Nueva York o Toronto; hospedaje en Royalton Luxury Resorts y/o Planet Hollywood Beach Resorts en las mejores suites de las categorías de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™; transporte terrestre de lujo de ida y vuelta del aeropuerto al hotel; experiencias y comodidades exclusivas del resort; excursiones a destinos de lujo.

Para más información o para solicitar una reserva para esta escapada exclusiva con el paquete “Ultimate All-Inclusive”, visite el sitio web del paquete de Blue Diamond Resorts.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

