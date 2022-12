Yanis Loupec, hajime !

The content originally appeared on: News Americas Now

Arts martiaux. Jiu-jitsu brésilien

Melvyn Zamy

Yanis loupec (à droite) accompagné du champion du monde actuel de JJB ceinture noire, Catriel Oliveira. • D.R

Yanis Loupec, 15 ans, né à Paris, d’un père martiniquais et d’une mère malienne, est un crack du Jiu-jitsu brésilien. Ayant découvert la discipline depuis deux ans seulement, il explose sur la scène nationale et internationale chez les jeunes. Son rêve de disputer les JO 2028, si cet art martiaux y fait son entrée, pourrait se concrétiser tant le talent et la discipline brillent de mille feux.

A Neuilly sur Marne, dans le 93, un petit

Martiniquais fait son trou. Yanis Loupec, 15 ans, fait parler de

lui dans le monde du Jiu-jitsu brésilien. Pourtant, plus jeune,

comme la plupart des gamins de son âge, c’est au football qu’il

s’est lancé, raconte son père, Christophe Loupec. « Je ne vais

pas mentir, aller tous les dimanches au stade alors qu’il fait

froid, c’était difficile pour lui. Il voulait faire autre chose.

Comme je faisais beaucoup de sports de combat avant, je lui ai

proposé d’en pratiquer un pour qu’il puisse savoir se défendre plus

tard. Il a accepté. Initialement, Yanis faisait de la boxe anglaise

qu’il a commencée à l’âge de 9 ans. » Une passion qui ne cesse de grandir Depuis, on ne l’arrête plus. En boxe

éducative (jusqu’à 13-14 ans), il a été deux fois champions de

Seine Saint-Denis de 2017 à 2019 et une fois vice-champion d’Ile de

France en 2019. Après ces succès, Yanis souhaite découvrir

d’autres disciplines. Amoureux des sports de combats, il reste dans le

même domaine. « Il regardait des vidéos sur YouTube d’un

pratiquant de…

