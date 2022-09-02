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Tropical Cyclone Alert Statement

Tropical Cyclone Alert Statement

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The content originally appeared on: ZIZ Broadcasting Corporation

WHCA31 TAPA  

TROPICAL DISTURBANCE (AL91) ALERT STATEMENT  ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES  8:18 AM ECT FRI, SEP 2, 2022  

THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS  

A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS IN EFFECT FOR THE  LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. A TROPICAL  CYCLONE ALERT MEANS THAT, IN THIS CASE, A TROPICAL  DISTURBANCE IS IN OUR MONITORED AREA OF CONCERN BUT A  WATCH OR WARNING IS NOT REQUIRED, AT THIS TIME.  

AT 8 AM ECT OR 1200 UTC THE DISTURBANCE (AL91) WAS LOCATED  APPROXIMATELY 383 MILES EAST OF THE LEEWARD ISLANDS AND  574 MILES EAST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS.  

ALTHOUGH SHOWER AND THUNDERSTORM ACTIVITY HAS SLIGHTLY  INCREASED SINCE YESTERDAY, THE DISTURBANCE CURRENTLY  STILL POSES A LOW THREAT TO THE FORECAST AREA; HENCE APART  FROM CONTINUED MONITORING, NO OTHER ACTIONS ARE REQUIRED  AT THIS TIME. 

AL91 CONTINUES TO MOVE SLOWLY TOWARDS THE WEST NORTHWEST AT 5 TO 10 MPH AND THIS MOTION IS FORECAST TO  CONTINUE FOR THE NEXT COUPLE OF DAYS. ON THIS TRACK, THE  DISTURBANCE IS FORECAST TO PASS NORTHEAST OF THE LEEWARDS  ON FRIDAY AND SATURDAY; HOWEVER, THERE REMAINS SOME  UNCERTAINTY AS TO HOW FAR IT WILL PASS FROM THE ISLANDS  BECAUSE A WELL-DEFINED CENTER IS NOT YET FORMED.  

BASED ON LATEST OBSERVATION AND ANALYSIS, SIGNIFICANT  WIND IMPACTS ARE NOT ANTICIPATED; HOWEVER, LOCALLY  HEAVY RAINS MAY OCCUR OVER PORTIONS OF THE LEEWARD  ISLANDS (ST. KITTS) MAINLY FRIDAY AND SATURDAY AND THE  BRITISH VIRGIN ISLANDS MAINLY SATURDAY AND SUNDAY. ALSO,  SWELLS FROM THIS SYSTEM COULD PRODUCE HAZARDOUS  MARINE CONDITIONS TO BEACH-GOERS DURING THE WEEKEND.  

See also

RESIDENTS ARE USED TO EXERCISE CAUTION IN AREAS THAT ARE  PRONED TO FLASH FLOODING IN THE EVENT MODERATE TO  HEAVY SHOWERS MATERIALIZES. RESIDENTS ARE ADVISED TO  CONTINUE MONITORING THE PROGRESS OF THIS SYSTEM UNTIL  IT CLEARS THE AREA.  

THE NEXT ADVISORY WILL BE AT AROUND 8 PM ECT, OR 0000 UTC OR  SOONER SHOULD IT BECOME NECESSARY.  

FORECASTER  

LETITIA HUMPHREYS 