Ronald Jeudy tout faire avec le fer

Pour Ronald Jeudy, sculpteur de m?tal, participer ? artisanat en f?te est toujours un plaisir. <>, a confi? l’originaire du Village artistique de Noailles, bastion du m?tal d?coup?. L’univers de Ronald Jeudy est peupl? de toutes sortes de pi?ces. Avec du m?tal, il fabrique ? sa mani?re des accessoires, notamment des objets servant ? des fins utilitaires et ? la d?coration d’une maison. Chez Jeudy, c’est l’art alli? ? l’utile. Sous son burin et son marteau, le fer devient des instruments de musique, comme la guitare, des ustensiles et articles de cuisine comme des bols, des pots qu’il se fera un plaisir d’exposer ? la foire. Toutefois, croit Ronald, nombreux sont les artisans du Village artistique de Noailles qui seront absents ? la grande messe de cette ann?e en raison de la situation d’ins?curit? qui pr?vaut au Village, affectant grandement la production des artisans. L’organisation de cette ?dition inesp?r?e ne devrait-elle pas ?tre un appel aux d?cideurs publics ? la sauvegarde du village artistique de Noailles, class? depuis 2020 patrimoine immat?riel ? La r?ponse ? cette question sera pour le mardi 20 d?cembre prochain pour la 16e ?dition d’Artisanat en f?te, au Karibe Convention Center, ? Juv?nat, P?tion-ville.

