Premier Wever-Croes a informa Parlamento tocante e ‘Acuerdo Mutuo’

ORANJESTAD (AAN): Prome Minister Evelyn Wever-Croes diahuebs atardi 30 di maart tabata den Parlamento pa duna informacion riba kico en realidad ta e acuerdo mutuo (‘onderlinge regeling’).

Esaki ta e acuerdo cu lo bin na luga di e ley di COHO cu otro siman definitivamente lo worde bari di mesa. E onderlinge regeling ta bin na su luga y tur 4 pais ta bay di acuerdo cu esaki.

Prome Minister a indica cu no ta posibel pa duna Parlamento e textonan di e ley pasobra esaki ta un palabracion riba peticion di Hulanda y por worde comparti ora cu keda cla cu e acuerdo. E no ta necesario tampoco mirando cu un “onderlinge regeling” ta un acuerdo entre gobierno y gobierno, e no ta un ley sino un acuerdo. Unabes cu esaki worde conclui, lo por comparti cu demas stakeholder, den e caso aki Parlamento. Importante si ta, Prome Minister a enfatisa, pa mantene Parlamento informa di e cambionan cu tin den e acuerdo aki. “Nos tabata den Parlamento na final di januari, despues di e bishita na Sint Maarten na unda a yega na un acuerdo riba puntonan principal y awe nos a bolbe Parlamento pa duna un update y splicacion”, Prome Minister a remarca.

Prome Minister a duna di conoce cu Parlamento a haya informacion awor den liñanan grandi y otro siman diamars ora e acuerdonan worde firma, e ta worde manda tambe pa e Parlmentarionan y si tin necesidad, lo por ta back den Parlamento pa duna mas informacion.

“Importante ta cu nos ta cerando un capitulo di casi tres aña. Di momento cu na juni 2020, e pakete aki cu tabata yama CHE a bin riba mesa, pa despues e bira COHO y awor ‘onderlinge regeling’. Nos ta casi cla, na unda por mira back atras riba un periodo cu tabata dificil pero cu un areglo awor cu nos tur por haya nos mes den dje. Tur 4 pais ta di acuerdo cu n’e. E ‘onderlinge regeling’ aki ta respeta e autonomia di Parlamento. Acuerdonan entre gobierno ta mas flexibel y Parlamento no ta worde mara den esey. Esaki ta e mansahe cu nos a bin trece awe pa Parlamento”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Prome Minister ta gradici Parlamento pa e atencion cu nan tin pa semper tin oido y semper ta habri pa ricibi Gobierno pa duna informacion y pa scucha di Parlamento kico ta biba den nan cu ta importante y cu por yuda den e negociacionnan.







