The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Diario

I like to be a free spirit.

Some don’t like that,

But that’s the way I am.

Nos yiu, ruman y subrina stima;

Myriam Ingrid Amber Roos

23 september 1963 – 29 januari 2023

A bai laga nos.

Cu dolor na curazon ta tuma despedida:

Su mayornan;

Ineke (Inez) Molenaar

(†)Mirto A. Roos

Rumannan;

Edwin Roos y Cecile Provence

Rebecca Roos

Sobrinonan;

Yannick Roos y Kaelan Roos

Tanta manera ruman;

Jane Zuidema

Omo y Tanta nan;

Ivis y Jesus (Chu) Halabi-Roos

Ellen y Eduardo de Veer-Roos

Edgard (Dady) Roos y Grecelle Croes

Yvonne Roos

Magda Roos

Norman Roos

Sigfried (Kiki) Roos

Soraya Roos

Primo y Primanan; Halabi, Maduro, Figaroa, Roos, Brown, Yrausquin, Zuidema.

Lo tin oportunidad pa tuma despedida di Myriam diahuebs 2 di februari 2023

na Royal Funeral Home di 7 pa 9 or PM. Cremacion lo tuma lugar den seno familiar.

Myriam lo a aprecia si tur hende bisti algo colorido.

NewsAmericasNow.com