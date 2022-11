Mondial: les Bleus visent déjà les huitièmes, Messi dos au mur

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

Les Bleus pour prolonger l’éclaircie, l’Albiceleste pour fuir l’orage: la France espère une nouvelle victoire samedi (17h00) contre le Danemark, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, tandis que l’Argentine de Lionel Messi craint une incroyable élimination précoce au Mondial.

Arrivée au Qatar avec le statut de favorite, l’Argentine et sa superstar sont au bord du précipice: une défaite contre le Mexique (20h00) briserait tous les rêves de la “Pulga”, surprise en ouverture par l’Arabie saoudite (2-1).

Au cœur de cette Coupe du monde riche en surprises – l’Allemagne battue par le Japon, l’Uruguay et la Croatie tenus en échec -, les champions du monde français peuvent se satisfaire d’avoir maîtrisé leur entrée, en dominant mardi l’Australie (4-1).

“On a cette possibilité d’être qualifié, mais on ne va pas se voir plus beau qu’on ne l’est, ou mettre le coq plus haut qu’il ne faut”, a prévenu le sélectionneur Didier Deschamps.

Les Tricolores auront leur billet pour les huitièmes en cas de succès contre le Danemark. Une victoire combinée à un match nul de la Tunisie face à l’Australie (11h00) leur assurerait même la première place de leur groupe.

Attention aux “accidents”

Mais l’escale au stade 974 de Doha, reconnaissable à ses conteneurs maritimes aux couleurs vives, promet d’être agitée. S’ils ne s’imposent pas, les Bleus devront en effet décrocher leur ticket contre la Tunisie mercredi, avec leur destin en main, certes, mais la peur au ventre.

“Si on commence à regarder trop loin dans la compétition, on risque de connaître des accidents”, a prévenu le capitaine Hugo Lloris avant d’affronter son coéquipier en club Pierre-Emile Højbjerg et son ex-partenaire Christian Eriksen, désormais à Manchester United.

Le Danemark, privé de son important milieu Thomas Delaney, laisse de mauvais souvenirs aux Bleus de Kylian Mbappé.

En 2022, ces derniers se sont cassés les deux par deux fois sur le récent demi-finaliste du dernier Euro: 2-1 au Stade de France en juin avec un “onze” quasiment au complet, 2-0 au Parken de Copenhague en septembre avec une tonne de blessés.

Le Danemark, 10e nation mondiale au classement Fifa, est “sous-coté”, a rappelé Deschamps vendredi. Il “nous a fait des misères, beaucoup de misères”, a-t-il prolongé, avant d’exhorter les siens à “inverser la tendance, sans parler de revanche”.

Pour percer la muraille danoise et son gardien Kasper Schmeichel, “DD” peut compter sur un Mbappé au sommet de son art, un Antoine Griezmann toujours plus précieux dans l’équilibre défensif et un Olivier Giroud animé par la quête du record de buts en équipe de France, encore partagé avec Thierry Henry après son doublé contre l’Australie (51 buts).

“+Titi+, attention j’arrive!” a lancé l’avant-centre après l’entrée en lice des Bleus.

l’Arabie saoudite, première qualifiée ?

Tactiquement, les Français peuvent envisager plusieurs ajustements. Leur vice-capitaine Raphaël Varane est potentiellement candidat à un retour dans le “onze” de départ, une première depuis sa blessure à la cuisse droite du 22 octobre.

Ousmane Dembélé espère enchaîner une deuxième titularisation sur l’aile droite, tandis que Benjamin Pavard est mis en balance avec Jules Koundé au poste de latéral droit.

S’ils décrochent la victoire, les Bleus pourront alors regarder avec apaisement le match des Argentins au stade Lusail quelques minutes après leur rencontre. Et sortir leurs calculettes, car une première place des Bleus combinée à une deuxième place de l’Albiceleste réserverait un choc France-Argentine en huitièmes, comme en 2018…

Les supporters de Messi, de leur côté, signeraient des deux mains pour un tel scénario, tant ils craignent l’élimination de leur idole dès la phase de groupes, une catastrophe nationale pour ce qui doit être la dernière Coupe du monde du septuple Ballon d’Or, âgé de 35 ans.

Contre toute attente et après les relatifs faux-pas des Pays-Bas et de l’Angleterre, l’Arabie saoudite pourrait devenir la première nation qualifiée pour les huitièmes, sans doute aussi l’une des plus improbables. Les Saoudiens ont besoin d’une victoire contre la Pologne de Robert Lewandowski (14h00).

