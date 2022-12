Mondial: la France en quart de finale contre l’Angleterre

The content originally appeared on: News Americas Now

Pour les deux cadors europ?ens, l’aventure qatarie continue ! La France et l’Angleterre, habitu?es ? ces rendez-vous en haute altitude, ont maintenant six jours pour pr?parer leur confrontation qui aura lieu samedi prochain au stade al-Bayt . “Cette Coupe du monde est une obsession, c’est la comp?tition de mes r?ves” ! Les Anglais sont pr?venus, Mbapp? est en forme et les Polonais en ont fait les frais. Faisant respecter son rang de championne du monde face ? un Robert Lewandowski fantomatique, malgr? un penalty inscrit pour sauver l’honneur (90e+9), l’?quipe de France a en effet domin? son adversaire au stade al-Thumama. Elle a concr?tis? sa domination sur un but record d’Olivier Giroud (44e), nouveau meilleur buteur de l’histoire des Bleus (52 buts), puis deux frappes lumineuses de Mbapp? (74e, 90e+1), seul meilleur marqueur du tournoi (5 buts). Compte-tenu de l’historique r?cent des Fran?ais, ?limin?s d?s les huiti?mes de l’Euro en 2021, malmen?s en Ligue des nations puis priv?s de plusieurs titulaires comme Karim Benzema ou Paul Pogba, cette qualification pour les quarts est un soulagement. Ce sera donc contre les vice-champions d’Europe et quatri?mes du Mondial-2018, que les Bleus n’ont affront?s que deux fois en Coupe du monde pour deux d?faites, en 1966 (2-0) et en 1982 (3-1). Et au vu des ressources affich?es face aux Polonais, les hommes de Didier Deschamps peuvent nourrir de belles ambitions: et s’ils ?taient la premi?re s?lection de l’apr?s-guerre ? conserver leur titre depuis le Br?sil de Pel?, en 1962 ? Giroud et Lloris dans l’histoire Oubliant le faux-pas sans cons?quence subi mercredi contre la Tunisie (1-0), les Bleus ont cette fois ma?tris? leur sujet, bien aid?s par leur gardien Hugo Lloris. Le capitaine fran?ais, devenu dimanche le cod?tenteur du record de s?lections en ?quipe de France (142) avec Lilian Thuram, a stopp? du genou une frappe ? bout portant de Piotr Zielinski, avant d’?tre sauv? sur la m?me action par Theo Hernandez, puis Rapha?l Varane sur sa ligne (38e). Et comme c’?tait la soir?e des recordmen, Olivier Giroud est lui aussi entr? dans le grand livre d’histoire des Bleus: surgissant sur un petit ballon de Kylian Mbapp? dans le dos de la d?fense, l’avant-centre a marqu? d’un tir crois? (44e) son 52e but avec la France, s’emparant seul du record qu’il co-d?tenait avec Thierry Henry (51 buts). Mbapp? est aussit?t venu l’enlacer pour le f?liciter. Et sur le deuxi?me but, c’est Giroud qui a initi? l’action d’un contr?le splendide au centre du terrain avant de lancer Demb?l?, passeur pour la frappe limpide de “Kyky” (74e). Retourn? splendide mais invalid? Insensible ? la pression, la superstar du Paris SG a soign? ses statistiques d’un deuxi?me but dans l’autre lucarne (90e+1), son 33e en Bleu et, d?j?, son neuvi?me en deux Coupes du monde ! Voil? Mbapp? solidement install? en t?te des buteurs du Mondial-2022. “Le seul objectif pour moi est de gagner la Coupe du monde. Je suis venu pour gagner la Coupe du monde, pas pour gagner le +Golden Ball+ ou le +Golden Boot+ (titre de meilleur buteur)”, a expliqu? l’enfant de Bondy, en r?gion parisienne. Les Bleus vont b?n?ficier de quelques jours de repos avant de retrouver les Anglais, qui n’ont pas plus puiser dans leurs r?serves face au S?n?gal. H?sitant en d?but de match, les joueurs de Gareth Southgate ont ensuite mis la machine ? buts en route pour ?touffer les S?n?galais. Jordan Henderson (38e), Harry Kane (45+3) puis Saka (57e) ont confirm? la puissance offensive des Three Lions dans le stade d’al-Khor, ? une cinquantaine de kilom?tres au nord de Doha. En quatre matches, les Anglais ont inscrit 12 buts avec huit buteurs diff?rents. Les Bleus sont pr?venus: samedi, le danger viendra de partout. Les S?n?galais, priv?s de leur leader Sadio Man? juste avant le tournoi, n’ont pas pu ou su r?sister et rentrent ? la maison, en comptant deux victoires au 1er tour, sur le Qatar (3-1) et l’?quateur (2-1). Par ailleurs, le s?lectionneur br?silien Tite a fait part de son “affection” ? Pel?, mythe du football, hospitalis? depuis mardi ? Sao Paulo ? cause d’une infection respiratoire. “Salut Pel?! L’affection que je peux vous donner est transmise par nous tous”, a d?clar? le patron de la Sele?ao ? la veille du huiti?me de finale contre la Cor?e du Sud, ? l’intention du seul joueur ? avoir remport? trois Coupes du monde. Pel? (82 ans) a ?t? admis mardi ? l’h?pital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une r??valuation de son traitement contre le cancer du c?lon et a ?t? pris en charge pour une infection respiratoire. Son ?tat est “stable”, ont annonc? samedi ses m?decins, et “O Rei” a d?clar? sur son compte Instagram se sentir “fort, et plein d’espoir”. Antoine MAIGNAN et J?r?my TALBOT, avec Jean DECOTTE AFP

