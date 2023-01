Mike Eman tin curashi pa ataca Minister Evelyn Wever-Croes

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs 19 di januari 2023 Parlamento a trata presupuesto di DOW pa aña 2023. Despues di hopi luna por a mira, pa un rato masha cortico, full e fraccion di AVP den sala di Parlamento. Algo masha

inusual, segun Parlamentario Shailiny Tromp-Lee.

Banda di e parti inusual aki, nos por a experiencia un Mike Eman, manera di custumber ora e haya gana di presenta na pia di trabou, completamente den e mesun retorica. Elogio propio y un sin fin di atake yena di negativismo y brindando ningun solucion y sigur nada autocritico. Alabes durante e reunion e tabatin e curashi pa ataca y cuestiona nos Prome Minister sra. Evelyn Wever-Croes. A responsabilisa nos Prome Minister pa diferente proyecto no realisa of manteni. Lubidando cu nan a bay laga e caha di Aruba bashi y pais cu un Mega Debe nunca antes bisto.

Mike Eman tin corahe y curashi pa cuestiona ‘jan en allemaal’. Cuestiona e deterioracion di cierto proyecto y cuestiona net nos Prome Minister. Un persona cu a demostra di ta maneha e pais aki berdaderamente cu determinacion, curashi y mas cu tur cos responsablemente.

Na lugar di constantemente ta den e afan di elogio propio, Mike Eman y AVP mester para keto un rato y sea autocritico pasobra realidad ta cu e la endeuda nos pais sin cu esaki tabata completamente necesario of cu e inversionnan realisa tabatin impacto economico of financiero positivo pa nos pais. Mas bien a crea un chaos financiero a largo plazo sin tabata tin e decencia pa indica con nos ta bay paga pa tur e proyectonan di su gabinete. Ta net AVP su maneho financiero devastador ta haci hopi dificil of imposibel pa percura pa e mantencion y e renobacionnan necesario cu tanto nan ta grita pe.

