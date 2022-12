MadiNati, la plateforme qui recense l’ensemble de notre patrimoine naturel

Black Immigrant Daily News

Bruno Lazzarini, responsable du pôle biodiversité, nature et paysages à la Deal de la Martinique, Robert Dulymbois, premier vice-président du PNRM, et Christelle Béranger, responsable à l’OMB au sein du PNRM. • PHOTO JULIEN PHILIPAKIS

Le Parc naturel régional de la Martinique a présenté dernièrement aux acteurs de la biodiversité et aux collectivités le système d’information assurant l’inventaire de l’ensemble du patrimoine naturel de la Martinique, à l’Institut martiniquais du sport. Par la suite, des bilans ont été dressés sur l’érosion de notre biodiversité, les espèces exotiques envahissantes et les pressions locales majeures sur nos milieux aquatiques.

Depuis 2015, dans le cadre de l’Observatoire

martiniquais de la biodiversité (OMB), le Parc naturel régional de

la Martinique (PNRM) met à la disposition des acteurs du territoire

des outils d’aide à la décision pour faciliter la prise en compte

de la biodiversité dans les politiques publiques, des données

relatives au patrimoine naturel de Martinique telles que son état,

son évolution, les zones d’intervention ou encore celles sur

lesquelles il réside des enjeux. Ces données sont portées à la

connaissance du public pour une meilleure information et

sensibilisation. Grâce aux travaux des 43 structures

institutionnelles et associatives martiniquaises, membres de l’OMB,

ces éléments de faune, de flore, de fonge des milieux terrestre,

aquatique et marin et autres données de la biodiversité locale sont

désormais centralisées sur une plateforme avec une cartographie de

la Martinique. Ce site web (www.madinati-martinique.fr), appelé

MadiNati, a été réalisé par la société 3liz à partir de 2021. Il

constitue le système d’information de l’inventaire du patrimoine

naturel de la Martinique qui répond à un standard national. À ce

titre, un lien étroit est établi avec les équipes de l’inventaire

national du patrimoine naturel. Cette nouvelle plateforme

numérique, accessible à tous depuis début novembre, permet la

recherche des espèces animales et végétales sur l’ensemble de l’île

sous la forme de fiches descriptives des espèces locales et

nationales avec une photo et des informations telles que le niveau

de protection, menace, l’endémicité, la géolocalisation, le nombre

d’observations, etc. La plateforme restitue les observations de

faune et de flore de la Martinique. Quatre jeux de données sont

actuellement fournis : les iguanes rayés capturés, les oiseaux, les

espèces exotiques envahissantes et les gîtes à chauve-souris…