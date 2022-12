Les élèves de l’école de Poucet « font leur cirque »

The content originally appeared on: News Americas Now

Le Gosier

S’inspirer des activités sportives pratiquées à l’occasion des rencontres avec Métis’Gwa, voilà de quoi stimuler la créativité et l’imagination. • S.T

Récemment, quelques 80 enfants de l’école Suzanne Rollon du Gosier (école de Poucet) se sont retrouvés sur l’esplanade du Fort Fleur d’Epée pour raconter et montrer ce qu’ils avaient réalisé au cours du projet « Autour du cirque ».

« Autour du cirque » est un projetinitié par la galerie « L’Art s’En Mêle » etl’école Suzanne Rollon, en partenariat avec Métis’Gwa. Son objectifétait de mettre en lien étroit les arts plastiques et le cirquepour permettre aux élèves la découverte et l’accès à la culture, ledéveloppement de leur créativité ainsi que le savoir-faire encollectivité. Quatre classes en ont bénéficié : la MS/GS de lamaternelle, le CP, le CE1 et le CE2/CM1. Financé en partie par laDAC (direction des affaires culturelles), il a permis à 80 enfantsde 4 à 9 ans de bénéficier d’ateliers d’arts du Cirque et d’artsvisuels.

La touche finale du projet s’est déroulée au Fortfleur d’Epée. Organisée pour les enfants, les parents ont aussi étéconviés à la fête. Ce fut un beau moment de convivialité et departage entre élèves, parents,…