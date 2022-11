Le compte personnel formation (CPF): de l’argent pour vous former !

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Kristelle APATOUT

Le compte personnel formation est de l’argent que vos employeurs cotisent pour votre formation. Vous pouvez le mobiliser à tout moment de votre vie professionnelle, en toute autonomie, sur la formation de votre choix. Comment faire ?

« La mobilisation de mon compte personnel

formation (CPF) a été le point de départ d’une nouvelle vie.

J’étais conseillère en insertion et mon expérience professionnelle

m’a permis d’accumuler un peu plus de 2 000 euros de CPF. Je les ai

mobilisés pour participer à une formation d’accompagnement à la

création d’entreprise. J’avais envie de développer une idée utile

et vivre de ma propre activité », raconte Lyne Frédéric,

créatrice de Kinna sens. Son parcours a duré trois mois.

« J’y ai acquis des connaissances et de la confiance en mes

capacités. Après la formation, je me suis lancée, j’ai créé la

marque Kinna Sens qui propose des crèmes de vinaigre de fruits

locaux, des tagliatelles végétales et du caviar d’aubergine »,

poursuit la jeune femme. Tout salarié – en tout cas ceux qui ont

suffisamment travaillé – qui le souhaite peut comme Lyne Frédéric

peut faire valoir son droit à la formation. Grâce au Compte

personnel formation, vous disposez d’une somme mobilisable

uniquement pour vous former. Ce capital est alimenté chaque année

et tout au long de votre vie professionnelle par