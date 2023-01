La pêche de loisir, une activité populaire

The content originally appeared on: News Americas Now

Jean-Marc Atsé,

avec l’Ifremer

Un pêcheur de loisir à la plage de la Caravelle, à Sainte-Anne, en Guadeloupe. • PHOTO IFREMER, JÉRÔME BAUDRIER

Grâce à la participation de 125 pêcheurs volontaires, les scientifiques de l’Ifremer ont dressé pour la première fois un état des lieux de la pêche récréative en mer aux Antilles. En apportant des informations fiables, ces travaux ont révélé l’impact important, tant écologique qu’économique, de cette activité.

La pêche récréative en mer est une activité

populaire aux Antilles, elle est pratiquée par 7% des habitants de

Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,

ce qui représente un taux élevé comparé à la situation dans

l’hexagone et ses pays voisins où ces pratiques concernent moins de

3% de la population. La connaissance de cette activité était

pourtant très parcellaire aux Antilles. Pour y remédier, les

scientifiques de l’Ifremer et leurs partenaires de la Réserve

naturelle nationale de Saint-Martin et de l’Agence territoriale de

l’environnement de Saint-Barthélemy ont entrepris depuis le

quatrième trimestre de 2020 de mesurer l’impact des activités de

pêche récréative, à travers le projet Recreafish financé par

l’Office français de la biodiversité, la préfecture de Guadeloupe

et l’Office de l’eau de Martinique.

Pendant un an, 125 pêcheurs volontaires ont

accepté de renseigner des informations sur leurs sorties pour

permettre aux scientifiques d’identifier les pratiques, les espèces

capturées et celles…