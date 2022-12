Incendie meurtrier à Vaulx en Velin: dix morts dont cinq enfants

The content originally appeared on: News Americas Now

Un violent incendie qui s’est propagé dans les étages d’un immeuble de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon, a fait dix morts, dont cinq enfants, et quatorze blessés, dont “quatre en urgence absolue”, dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le dernier bilan officiel.

“J’ai entendu des gens crier +au secours, au secours, au secours, aidez-nous+”, a déclaré à l’AFP Assed Belal, un jeune habitant du quartier qui se trouvait sur place pendant l’incendie. “Il y avait des gens par terre, d’autres bloqués sur les balcons et les pompiers avaient du mal à intervenir à cause des arbres”.

“Mes amis m’ont dit qu’ils avaient réussi à rattraper un jeune de dix ans”: sa mère, réfugiée sur un balcon au troisième ou au quatrième étage, l’a “jeté pour le sauver”, a-t-il dit, précisant qu’il n’avait pas assisté à la scène lui-même.

“On se connaît tous, c’est vraiment malheureux, je n’ai pas les mots”, a-t-il ajouté.

“Le bilan est définitif malheureusement: 10 personnes seraient mortes, dont 5 enfants âgés entre 3 et 15 ans, et quatre personnes seraient grièvement blessées, dans un incendie dont on ne connaît pas les causes. L’enquête pourra les déterminer”, a déclaré vendredi matin le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

“C’est un choc, le bilan est extrêmement grave (..) je me suis entretenu avec le président de la République”, a-t-il dit à Paris, avant de se rendre sur place où il est arrivé vers 10H20.

Le feu s’est déclaré peu après 03H00 dans un immeuble de sept étages situé dans une barre d’immeubles du quartier du Mas du Taureau et a mobilisé près de 170 pompiers et 65 engins, selon la préfecture.

L’intervention s’est faite “dans des conditions difficiles”, selon M. Darmanin.

Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages, piégeant certains des habitants chez eux, tandis que les fumées envahissaient les parties communes, selon les pompiers.

“C’était effroyable”, a déclaré à l’AFP Mohamed, le cousin d’un habitant du 4e étage qui a réussi à s’échapper par l’escalier avec ses deux enfants.

Deux cellules d’écoute ont été déployées dans deux établissements scolaires, à l’école Jean Vilar et au collège Simone Lagrange, dont des élèves auraient été victimes de l’incendie, selon un communiqué du recteur de l’académie de Lyon, Olivier Dugrip.

“Risques”

Des constatations sont en cours pour déterminer les causes du feu, selon un porte-parole de la préfecture sur place.

La maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, “signale très souvent les immeubles de sa commune, et notamment du quartier du Mas du Taureau qui présentent des risques en terme de sécurité”, a souligné le député LR Alexandre Vincendet dans un communiqué.

“Ce drame doit nous inciter à être plus réactifs concernant la sécurité au sein des logements collectifs”, a-t-il estimé en plaidant pour qu’un diagnostic de risque incendie soit lancé sur tous les logements signalés par les élus locaux.

Deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés lors de l’intervention, selon la préfecture. Un important dispositif de gendarmerie a également été déployé sur le terrain, a constaté l’AFP sur place.

L’incendie est survenu dans le quartier du Mas du Taureau, en plein renouvellement urbain après avoir été longtemps le symbole des quartiers sous tension dans la banlieue lyonnaise. La métropole a lancé au début des années 2000 un programme de 100 millions d’euros pour repenser ce qui devait devenir un éco-quartier, et développer les commerces de proximité et les transports en commun.

Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement, doit rejoindre les autorités sur place dans la matinée, selon la préfecture.

La presse, tenue à distance du lieu d’intervention, a été installée dans la médiathèque fraîchement inaugurée, en attente d’un point de presse.

Les réactions de solidarité pour les victimes et leurs familles ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux.

