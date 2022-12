Immobilier : un tassement en vue après des années de flambée des prix

The content originally appeared on: News Americas Now

Avec des prix qui avoisinent les 8 000 euros du mètre carré dans certains secteurs, la Martinique connaît une bulle immobilière. Mais la hausse des taux d’intérêt pourrait mettre un terme à cette frénésie, d’autant que de nombreux biens sont désormais surévalués, selon les professionnels.

Pour Harry (prénom modifié) et sa compagne, la

recherche d’une maison à l’achat commence à s’éterniser. Voilà déjà

un an qu’ils remuent ciel et terre, mais jusqu’à présent, ils ne

sont pas parvenus à dénicher la perle rare. Ces deux trentenaires

schœlchérois ont pourtant une bonne situation professionnelle, et

des revenus corrects qui leur permettent d’envisager un budget

d’achat de l’ordre de 450 000 euros, afin de réaliser leur rêve :

devenir propriétaires de leur résidence principale. Leur domicile

idéal aurait « au moins trois chambres », étant donné

qu’ils envisagent de fonder une famille.

« On est prêt à acheter un terrain à

construire ou un bien déjà existant à rénover, et plutôt des

maisons, des villas », explique Harry au téléphone.

D’ailleurs, l’immobilier, ça le connaît, puisque c’est précisément

le domaine d’activité de ce professionnel de 35 ans, qui travaille

pour le compte d’une entreprise familiale. « Ce qui me choque,

ce sont les prix de vente qui sont proposés », se désole

Harry. « Les biens sont trop chers mais ils trouvent quand

même des acquéreurs », ajoute le trentenaire, qui se refuse à

« acheter n’importe quoi à n’importe quel prix ». Bien

souvent, les vendeurs lui proposent « des biens avec

d’importantes rénovations à faire, plus petits que ce qu’on

pensait ». Face à un marché devenu plus coriace, le jeune

couple, qui souhaitait initialement rester dans sa commune

d’origine, a élargi sa zone de recherche : Fort-de-France, mais

aussi « certains secteurs du Lamentin, Case-Pilote,

Carbet », confie Harry, qui dit avoir visité « une

trentaine de biens » depuis un an.

« Des valeurs irréelles »

Les deux Schœlchérois sont loin d’être seuls dans

ce cas. À Fort-de-France, Xavier Reinette rencontre également

quelques difficultés. « Non seulement il n’y a pas beaucoup de

biens, mais…