Please see a pdf link below with a vacancy from the International Monetary Fund (IMF) Re: IMF Recruitment Outreach Mission to Latin America and the Caribbean (LAC)

https://mcusercontent.com/f9c18edcb5e81ee00df9977e6/files/fa284b91-1da3-1b47-12c0-61ec827aadd4/2022_Latin_America_and_the_Caribbean_LAC_Recruitment_Mission_Flyer_221027_135832.pdf