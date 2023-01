Et si la Guadeloupe était en train de manquer son étape vers la professionnalisation ?

The content originally appeared on: News Americas Now

Euphémie Dartron, conseillère technique fédéral pour la ligue Grand-Est et SILVIO MANIJEAN, maître d’arme au fleuret au club de Rueil-Malmaison

Propos recueillis par

Romain MATTIO

Euphémie Dartron, à l’époque entraineur de l’équipe de l’ASUP masculin, en train d’expliquer à Joryce Jacota (centre) et Tom Semba (droite) pourquoi ils ne joueront pas la finale de la coupe de Guadeloupe 2022. Sous le regard de Yann’Rick Danquin à gauche. • R.M

Tout deux sont des enfants de la Guadeloupe pourtant tout deux ont été contraint de plier bagage vers l’Hexagone après un retour au pays. Si Euphémie Dartron et Silvio Manijean ne se connaissaient pas, ils ont très vite reconnu des similitudes dans leur parcours lors d’une interview commune.

Quelles sont les conditions qui vous ont fait

revenir en Guadeloupe ?

Euphémie Dartron : À la fin de mes

études dans l’Hexagone, je voulais monter mon cabinet de podologie

du sport. Donc rien à voir avec le handball. Mais ce qui était sûr,

c’est que je voulais revenir dans mon club formateur. En septembre

2010, il cherchait des cadres techniques et c’est comme cela que

j’ai commencé à entrainer.

Silvio Manijean : Je suis revenu en

Guadeloupe en 2015 car j’avais des parents qui étaient malades. À

l’époque, j’avais arrêté l’escrime depuis presque dix ans. Et c’est

suite à l’appel de mon maître d’armes, Ruddy Plicoste, qui m’a

proposé un contrat d’avenir pour reprendre ma formation d’éducateur

fédéral au sein du comité régional d’escrime. Ensuite j’ai passé

des diplômes pour enseigner le fleuret en valide et à

l’handisport.

Quelles ont été vos motivations et vos

objectifs dans la formation ?

E.D : Ça toujours été de développer le

haut niveau et de renouveler, si c’était possible le nombre de

licenciés, pour être de plus en plus compétitif. J’étais déjà dans

l’idée de faire éclore des jeunes guadeloupéens sur la scène

nationale et internationale au niveau du handball.

S.M : C’était avant tout de pouvoir

transmettre ma passion auprès des jeunes dans les écoles et faire

grossir le vivier des escrimeurs guadeloupéens. Faire en sorte que

l’escrime redevienne un sport dominant en Guadeloupe.

A travers la poursuite de ces objectifs, il y

a-t-il des choses auxquels vous ne vous attendiez pas et qui

vous…