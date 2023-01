Électricité en Guadeloupe : Qui fait quoi ?

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Consommation

Par Diane Pezeron-Dubois

[email protected]

Les coupures se multiplient sur le territoire. • DR

Alors que la grève d’EDF PEI bat son plein, de nombreux foyers subissent régulièrement des coupures d’électricité. L’occasion de rappeler comment fonctionne l’électricité et qui sont les différents acteurs de notre archipel.

Les délestages continuent sur l’archipel. Rien que

jeudi dernier, 25 000 foyers ont subi des coupures d’électricité

dans les secteurs de Sainte-Rose, Saint-François et Sainte-Anne

dues à la grève et à l’arrêt de la centrale de la Pointe Jarry. Si

les coupures ne sont pas exceptionnelles en Guadeloupe, leurs

causes et plus généralement le fonctionnement de l’électricité

reste encore trop peu connu.

Des sources d’énergies variées

Une des premières choses à connaître est que la

Guadeloupe, du fait de son statut insulaire est qualifiée de zone

non interconnectée (ZNI). Cela veut dire que le territoire n’est

pas relié au réseau électrique héxagonal continental. L’énergie

finale qui y est consommée doit donc provenir d’une source de

production locale. L’archipel…