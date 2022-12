Eddy Boulate honoré par la Ville de Gourbeyre

The content originally appeared on: News Americas Now

Nohilé 358, Boulate 342, Romil 57 à la belle époque. • © DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

Eddy Boulate a dominé le monde de la course à pied aux Antilles pendant une vingtaine d’années. Dimanche, la Ville de Gourbeyre organise dimanche le premier Grand Prix Eddy Boulate.

Ce dimanche 18 décembre aura lieu le 1er Grand

Prix Eddy Boulate. Mais ne parlez pas de jubilé à Eddy. « Tant

que ma santé me le permettra, tant que mes jambes voudront bien me

supporter je courrai ! Je cours par plaisir, pas par intérêt…

C’est la ville de Gourbeyre et mon club de l’AOG qui ont décidé de

me rendre hommage. J’en suis flatté, mais aussi un peu gêné. Je ne

vois pas en quoi je mérite cela. ». À 53 ans, on pensait Eddy

Boulate sur le point de « lévé pyé ». En fait il n’en est

rien. Il a régné sur le monde de la course à pied dans la Caraïbe

durant 20 bonnes années entre 1995 et 2015. C’est un vrai « Ti

moun Goubé », né en 1969, enfant d’une famille modeste et

nombreuse, Eddy est resté toute sa vie fidèle à sa commune

d’origine. Ecole primaire, collège à Gourbeyre, puis LEP à

Capesterre Belle-Eau, Eddy découvre le sport par l’intermédiaire de

l’école. « Et j’ai