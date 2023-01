Chol?ra : une premi?re campagne vaccinale r?ussie, mais insuffisante

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Une premi?re partie de la campagne de vaccination de la population ha?tienne a pris fin le 28 d?cembre 2022. Ha?ti avait re?u 1,17 million de doses de vaccins oraux (Evichol) contre le chol?ra, le 12 d?cembre 2022, en vue de combattre cette ?pid?mie ? l’origine de 22 563 cas suspects et 457 d?c?s depuis le mois d’octobre 2022. <>, informe le Dr Jean William Pape en entrevue avec Le Nouvelliste. Les 6 000 doses des centres Gheskio ont ?t? distribu?es pr?f?rentiellement aux habitants des bidonvilles entourant le Centre. Cependant, nuance le Dr Pape, il reste tous les patients vivant avec le VIH/Sida, les tuberculeux, les femmes enceintes et ceux qui souffrent des maladies cardio-vasculaires qui doivent se faire vacciner parce qu’ils sont tr?s vuln?rables au chol?ra. Les hommes, femmes et enfants de plus d’un an qui habitent dans cinq communes de l’Ouest et une du Centre o? plus de 50 cas confirm?s de chol?ra avaient ?t? signal?s au moment o? Ha?ti a d?pos? sa demande de vaccination contre le chol?ra, ont ?t? cibl?s par la premi?re partie de la campagne de vaccination. <>, avance l’UNICEF dans une note tout en rappelant que plus de 40% des cas confirm?s concernent des enfants de moins de 14 ans. Apr?s les 5 communes du d?partement de l’Ouest et celles du d?partement du Centre, les autres d?partements ?galement touch?s par le chol?ra attendent le d?but de la deuxi?me partie de la campagne vaccinale. ? la r?ception des premi?res doses de vaccins contre le chol?ra, l’Organisation panam?ricaine de la sant? avait annonc? “qu’un lot suppl?mentaire d’environ 500 000 doses devrait arriver en Ha?ti dans les prochaines semaines.” En attendant, la tendance mondiale est plut?t ? un ?puisement du stock de vaccins contre le chol?ra, li? notamment au d?ficit enregistr? par certaines compagnies qui ne souhaitent plus produire de vaccins pour une maladie qui ne concerne qu’un petit nombre de pays ? faible revenu. Dans une tribune du Dr Claire Panosian Dunavan partag?e par l’Institut de sant? globale de l’universit? de Harvard (le chol?ra revient avec une vengeance). Le Dr Louise Ivers, sp?cialiste en maladies infectieuses, qui a travaill? en Ha?ti en 2010, a ?voqu? l’?puisement du stock de vaccins oraux de l’Organisation mondiale de la sant? puisque les deux tiers des 36 millions de doses disponibles en 2022 avaient ?t? d?j? distribu?es. L’un des deux seuls fournisseurs de vaccins contre le chol?ra ? faible co?t ? utiliser dans les urgences humanitaires a annonc? l’arr?t de sa production ? partir de 2023. La d?cision de Shantha Biotechnics, une filiale ? 100% de Sanofi, a ?t? annonc?e en 2020. ? l’heure actuelle, cela laisse le sud-cor?en EuBiologics, fabricant d’Euvichol, comme le seul fabricant de vaccins oraux contre le chol?ra. <>, interroge Claire B. Panosian Dunavan, professeur ?m?rite de m?decine ? l’Universit? de Californie ? Los Angeles qui a ?galement travaill? en Ha?ti. Quel argument concernant l’investissement dans des vaccins pour lutter contre le chol?ra pourrait trouver un ?cho chez les Am?ricains ? <>, a r?pondu le Dr Louise Catherine Ivers.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com