Camille et Jean-Luc récoltent les premiers Champignons des Iles

Par Claudia BELTON (c.******@ag******.fr)

Un panier de pleurotes, cultivés au Moule. Les particuliers peuvent passer commande, récupérer leur panier sur place ou être livrés. • D.R.

Au Moule, dans le secteur de Calebassier, rue de la Désirade, une pancarte MANGEZ-MOI le Champignon des îles. Qui l’eut cru ? Une culture de champignons sur l’île de Karukéra !

Et pourtant depuis deux mois, Camille Munoz et

Jean-Luc Kantapareddy récoltent des pleurotes, pleurotus, dont le

chapeau est dentelé et le pied, excentré. “C’est un champignon de

table gourmet d’exception, déclare Camille, l’exploitante, destiné

aux tables des restaurateurs, aux traiteurs, aux épiceries fines et

aux particuliers”. Pas question pour ces fins gourmets de

champignons de livrer leur précieux trésor à la vindicte populaire

sur les étals de grandes surfaces. Tripoté par des centaines de

mains, fragile et délicat, il serait très vite abîmé pour devenir

au final un produit banalisé. “Nous avons décidé de cultiver le

pleurote, que l’on trouve dans la forêt du Moule, sur du substrat

de bagasse. Il est plus fin que le champignon de Paris. Il n’est

pas aussi boisé que le shiitake ou le cep mais c’est un champignon

gourmet de table qui est très apprécié”. Comme un bon rhum ou un

bon miel, il est gorgé des arômes du terroir. “On s’est donc

procuré un pleurote et à partir de la souche-mère, nous avons

fabriqué notre mycélium qui se reproduit sur le substrat de bagasse

pour ensuite être multiplié”.

“Voici l’usine à champignon que vous allez

construire”

Depuis le lancement de leur entreprise, il y a

tout juste deux mois, leur carnet ne désemplit pas. Et déjà, le

couple de producteurs envisage d’augmenter leur production et de

passer à 100kg par mois. Rien ne les destinait à se lancer dans

cette belle aventure. Tout a commencé comme un jeu d’enfants. “Nous

sommes de fins gourmets de…