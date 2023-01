Cambionan den ley di ombudsman a keda aproba y awor ta bay implementa

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Dialuna 23 di Januari 2023 tabata un dia exitoso den Parlamento pa nos ley di “Defensor di Pueblo,” e Ley di Ombudsman cu ta inclui e KinderOmbudsman tambe. E debatenan no tabata mucho diferente cu esun di aña pasa den cual e mesun oposicion a bay un

bes mas contra di e Ley Defensor di pueblo y Defensor di muchanan. Scuchando nan argumentonan, niun tabata tin di haci cu cambionan tecnico sino puro show di politica barata. Pa pueblo conoce e historia un poco di e Ley aki mi kier recapitula loke cu prueba a mustra di ta e historia di e ley importante aki.

Algun hecho importante ta mustra cu AVP nunca a preocupa pa bin cu e Ley di Ombudsman, ni den nan programa di gobernacion y tampoco awo cu nan ta den oposicion. Coalicion den Parlamento a haci’e un prioridad y a haci’e posibel.

E ley a conoce bida na 2004 pa sra. Parlamentario Zulay van Poppel.

E Ley a wordo duna bida atrobe na 2009 pa Booshi Wever

Na 2011 sra.Mervin Wyatt-Ras a bin cu un mocion hopi bon, pa urgi gobierno bin cu e ley importante aki. Sra. Wyatt-Ras a haya amplio chens den e signatura berde pa bin cu e ley pero toch no kier a hacie.

2015/2016 Sra. Mervin Wyatt-Ras y Marisol Lopez-Tromp ambos tabata presidente di Parlamento pero nunca a preocupa pa pone e ley aki riba agenda, corda pa pase. Aunke AVP tabata tin 11 y 13 asiento den Parlamento di Aruba respectivamente nunca a haci nada mas pa saca e ley di Ombudsman for di lachi. Considerando cu nan tabata mester 1 of 2 voto so mas den Parlamento pa aproba e ley e tempo ey, toch nan a prefera di tir’e un banda!

For di 2011 pa 2020 a reuni 19 biaha den comision di Ombudsman. Tur fraccion tabata envolvi y tur a duna aporte y na final tur a firma y bisa cu e ta bon. E ley a pasa como landsverordening na September 2020.

Diripiente ora kier a ancra e ley di Ombudsman den nos constitucion na 2022 tabata tin obhecion, amienda na cantidad cu kier a cambia un gran parti di su contenido, y a busca tur sorto di pretexto pa no aprob’e! Esey tabata e actitud atrobe dialuna. Pakico anto si a tuma casi 20 aña pa haya consensus, a inverti añas pa yega na un acuerdo unanime, awor ta resisti pa aproba esaki?

Kisas e ta bon pa wak ta KEN ta resisti e ley. AVP, cu ta den panico y desesperacion total den su cas di partido, cu dos veredicto proximamente pa caso IBIS y Avestrus den e proximo dianan, ta un di nan. Ta claro ora bo horta pueblo y cobra pa permiso, horta patrimonio y faborece amigonan den e fiesta di tereno mas grandi di historia, bo no kier otro defensornan di pueblo cu por controla gobierno.

Marisol; Otro mas bao di investigacion di caso Kukwisa y awor tambe ta parce cu e mester a bay duna cuenta na caso Diamante y haci un declaracion. Awor e kier deshaci di DIP. Mansur; Un extension di e coalicion di AVP cu no por pensa pa su mes y tin di bay tras di e strategia di su lider maximo Mike Eman. E Ley cu a wordo aproba aña pasa ta mas fuerte y tin mas djente cu esun di Ley di Ombudsman di Corsow, Hulanda y St. Maarten. Pabien pueblo di Aruba cu boso defensornan. Awor lo sigui e trayecto di implementacion y accion!

