Beno?t XVI, mort ? 95 ans, sera inhum? le 5 janvier

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Brillant th?ologien et fervent gardien du dogme, le pape ?m?rite Beno?t XVI, dont la renonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise, s’est ?teint samedi ? 95 ans. Ses fun?railles pr?sid?es par le pape Fran?ois se tiendront jeudi sous la pr?sidence du pape Fran?ois, un ?v?nement in?dit dans l’histoire deux fois mill?naire de l’Eglise catholique. “J’ai la douleur de vous annoncer que le pape ?m?rite, Beno?t XVI, est d?c?d? aujourd’hui ? 09H34, au monast?re Mater Ecclesiae, au Vatican”, le monast?re des jardins du Vatican o? il s’?tait retir?, a annonc? dans un communiqu? le directeur du service de presse du Saint-Si?ge, Matteo Bruni. Le corps de Joseph Ratzinger sera expos? ? partir de lundi matin dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fid?les de lui rendre hommage. La c?r?monie des fun?railles du 265e pape, “solennelle mais sobre” selon Matteo Bruni, se tiendra en pr?sence de dizaines de milliers de fid?les, mais aussi de chefs d’Etat ou de gouvernement et de t?tes couronn?es. La sant? du th?ologien allemand – qui fut ? la t?te de l’Eglise catholique de 2005 ? 2013 – s’?tait d?grad?e ces derniers jours. Le secr?taire g?n?ral des Nations unies Antonio Guterres a salu? son “engagement pour la non-violence et la paix”. Le pr?sident fran?ais, Emmanuel Macron, a estim? qu’il avait oeuvr? “avec ?me et intelligence pour un monde plus fraternel” tandis que le pr?sident polonais, Andrzej Duda, a rappel? que Joseph Ratzinger avait ?t? “un proche collaborateur de Saint Jean Paul II”, le pape polonais mort en 2005 auquel il avait succ?d?. Fun?railles le 5 janvier Samedi, l’annonce de sa mort a pris par surprise les fid?les se trouvant place Saint-Pierre. “Nous sommes vraiment an?antis”, a ainsi confi? ? l’AFP un Italien ?g? de 30 ans, Davide Di Tommaso. Son d?c?s met fin ? la strong afp_class=”highlight”>XVI, th?ologien conservateur allemand d?c?d? samedi …” type=”document”>cohabitation insolite de deux hommes en blanc: l’Allemand Joseph Ratzinger, brillant th?ologien peu ? l’aise avec les bains de foule, et l’Argentin Jorge Bergoglio, j?suite dot? d’une parole incisive qui a voulu remettre les pauvres et les migrants au centre de la mission de l’Eglise. Apr?s ses huit ans d’un pontificat marqu? par de multiples crises, Beno?t XVI avait ?t? rattrap? d?but 2022 par le drame de la p?docriminalit? dans l’Eglise. Mis en cause par un rapport en Allemagne sur sa gestion des violences sexuelles lorsqu’il ?tait archev?que de Munich, il ?tait sorti de son silence pour demander “pardon” mais avait assur? n’avoir jamais couvert de p?docriminel. Sa renonciation, annonc?e en latin le 11 f?vrier 2013, fut une d?cision personnelle li?e ? ses forces d?clinantes et non ? la pression de scandales, avait-il assur? dans un livre de confidences paru en 2016. Pour Marco Politi, vaticaniste italien interrog? samedi par l’AFP, Beno?t XVI “a ?t? important en tant que th?ologien mais il n’avait pas le profil mental du r?le pour faire le pontife”. “C’est une partie du pass? de l’Eglise qui dispara?t avec lui. Les conservateurs m?nent, en agitant sa banni?re, une guerre civile depuis dix ans contre Fran?ois. (Avec sa mort), ils perdent un symbole vivant, ils ne peuvent plus dire +voici le vrai pape, voici le faux+”, a-t-il estim?. VIH et Vatileaks Par sa d?mission, in?dite en six si?cles, le premier pape allemand de l’Histoire moderne a ouvert la voie ? ses successeurs dont les forces viendraient ? d?cliner. Fran?ois, ?g? de 86 ans et souffrant de douleurs au genou, a lui-m?me laiss? “ouverte” cette possibilit?. N? en 1927, Joseph Ratzinger a enseign? la th?ologie durant 25 ans en Allemagne avant d’?tre nomm? archev?que de Munich. Il est ensuite devenu le strict gardien du dogme de l’Eglise durant un autre quart de si?cle ? Rome ? la t?te de la congr?gation pour la doctrine de la foi, puis pape pendant huit ans, succ?dant ? Jean Paul II. En tant que chef de l’Eglise catholique, il a d?fendu une ligne conservatrice, notamment sur l’avortement, l’homosexualit? ou l’euthanasie. Ses d?clarations ont parfois choqu?, comme sur l’islam ou l’utilisation du pr?servatif contre le VIH. Le pr?sident russe Vladimir Poutine et le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe Kirill ont lou? samedi “un d?fenseur des valeurs chr?tiennes traditionnelles”. Son pontificat fut ?galement marqu? en 2012 par la fuite de documents confidentiels (“Vatileaks”) orchestr?e par son majordome. Le scandale avait mis en ?vidence une Curie romaine (gouvernement du Vatican) min?e par les intrigues et d?nu?e de rigueur financi?re. Cl?ment MELKI/AFP

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com