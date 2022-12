Algun chofer di Autobus a asumi cu e pasahero mester paga caba 4 florin

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Diario

Nan no ta acepta tarifa reduci pa 60 plussers

ORANJESTAD (AAN) – Segun informacion cu a drenta na mesa di redaccion di DIARIO, dialuna mainta tabata tin confusion cerca algun chofer di autobus di San Nicolas.

Esaki den sentido cu tin chofernan cu a cuminza cobra 4 florin, mientras cu di parti di Minister a wordo informa cu ainda e ley no ta cla, kiermen no por a aumenta e florin riba dia 1 di December.

Algun pasahero a confronta cu un tiki discusion cu un par di chofer cu no tabata bon informa, y kier a exigi cuater florin for di e pasahero, pero ora un pasahero a bin mustra nan e noticia den DIARIO, nan a calma.

Otro informacion cu e chofernan aki no tin ta cu Minister a exonera e pasaheronan 60 plus di e aumento di e florin. Nan ta sigui paga 3 florin pa transporte publico. Un señora a bisa esaki na un chofer y esaki no a gusta y a conteste cu “nos no ta traha cu 60 plussers. Esey ta Arubus!

El a uza como argumento cu no tin moda di controla ken tin 60 plus y ken no. Of e pasahero di edad grandi lo mester mustra cu ID, y no semper nan tin esaki cu nan. For di un pasahero a bin e sugerencia cu e 60 plussers cu tin carchi di Arubus, na momento cu nan mester di un autobus sea pasobra nan ta perde Arubus of otro motibo, nan por mustra e chofer di autobus nan smartcard di Arubus y eynan por mustra cu nan ta 60 plussers. Mayoria di pasahero di edad grandi tin smartcard di Arubus, incluyendo esnan no naci na Aruba pero cu ta registra na Censo.

Pues semper tin un alternativa pa tur cos. Pero toch ta bon pa Minister di Transporte bolbe informa tocante e asunto aki, como Minister cu ta sali na vanguardia di e adultonan mayor, cu ta cay bao su cartera.

